كيف تعرف مقدار دعم حساب المواطن قبل عملية الإيداع؟

المواطن - الرياض

أتاح برنامج حساب المواطن معرفة مقدار الدعم المالي قبل إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين.

ويمكن معرفة مقدار الدعم للدفعة المرتقب إيداعها من خلال الدخول إلى بوابة البرنامج على الإنترنت هنا ثم الدخول إلى ملخص الدفعات المالية.

وبعد ذلك، طرح مبلغ الدفعات السابقة من إجمالي الدفعات ليظهر للمستفيد مقدار الدعم للدفعة المرتقب إيداعها.

‏وكان البرنامج أعلن أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة لمستحقي الدعم من البرنامج ⁧اليوم الأحد‬⁩، كما أعلن أن اليوم سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :