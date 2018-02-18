للمرة الثالثة.. اختفاء طفل آل وهبي بمحايل عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

فوجئت أسرة الطفل فيصل عبدالله خيري آل وهبي باختفائه للمرة الثالثة، والذي يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك بحي النزهة وسط البلد، حيث يدرس بالمرحلة المتوسطة “ثاني متوسط”، في مدرسة الملك خالد بالضرس.

وكانت صحيفة “المواطن” قد تابعت في وقت لاحق التفاصيل الخاصة باختفاء الطفل فيصل عبدالله آل وهبي بعد أسبوع من فقدانه، وعثرت الأسرة عليه بالقرب من أحد المراكز الصحية الخاصة بحي الشرس شرق محافظة محايل .

وغادر الطفل فيصل الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط، منزل الأسرة ظهر يوم السبت الماضي ولم يتم العثور عليه إلى الآن.

وأوضحت مصادر أن فيصل لا يعاني من أمراض أو اعتلالات نفسية، وأن والده أبلغ الجهات الأمنية للبحث عن ابنه، الذي غادر فجأة دون أن تشعر الأسرة بأي شيء.

وأطلقت أسرة الطفل، ظهر أمس، وسمًا على منصة “تويتر” بعنوان “مفقود محايل فيصل”، للمساعدة في البحث عنه، مؤكدة أنه لا يعاني من أي أمراض أو اعتلالات نفسية.







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