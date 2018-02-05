مؤسس فيسبوك يوجه رسالة للمستخدمين

المواطن- متابعة

وجه مؤسس “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربيرغ، رسالة تفكير خلال احتفال موقعه، أمس الأحد، بعيد ميلاده الـ14.

وكتب زوكربيرغ، في الرسالة التي نشرها على صفحته بـ”فيسبوك” حول ما تحقق خلال السنوات الـ14 الماضية، وما يتطلع إليه خلال الفترة المقبلة.

ورأى: “أنها لحظة للتفكير فيما وصلنا إليه، من داخل غرفة النوم في جامعة هارفارد، حيث بدأ الموقع، والتطلع لجعل العالم أقرب بصورة أكبر، كما أنها لحظة للتفكير فيما نحن في الحاجة إلى القيام به على نحو أفضل”.

وتابع: “في بعض الأحيان يسأل الناس عن ما تعلمته طوال مشواري مع فيسبوك، كنت أبلغ من العمر 19 عامًا حين أسست فيسبوك، كنت آنذاك لا أعرف أي شيء عن تأسيس شركة أو خدمة الإنترنت العالمية. قمت بالعديد من الأخطاء خلال كل هذه السنوات، التقنية منها والإدارية.. وضعت ثقتي في الناس الخطأ وعينت الموهوبين في المناصب الخاطئة، وأخطأت في حق آخرين.. كل هذه الأمور جعلتني على ما أنا عليه اليوم”.

واستكمل زوكربيرغ: “منصتنا تتواجد اليوم ليس لأننا تجنبنا الأخطاء، بل لأننا نثق فيما نفعله وفي التحديات التي سنواجهها في المستقبل”.

وشدد في ختام الرسالة على أن فيسبوك ما يزال في بداية المشوار، مشددًا على أن “الرحلة مستمرة لتحسين الوضع والاستمرار في القمة”.







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