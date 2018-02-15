ماذا يحتاج الهلال من مباراة الشباب؟

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة قوية أمام جاره الشباب في إطار لقاءات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويرغب الهلال في أن يحقق الفوز على الليث من أجل الاستمرار في صدارة دوري المحترفين بجانب مصالحة جماهيره بعد التعادل مع العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وسيعاني الهلال أمام الشباب نظرًا لأن الزعيم يحتاج الفوز وكذلك يبحث الشباب عن الفوز بعد خسارته المفاجئة في الجولة ال21 من نادي الفتح بهدف دون رد.

وربما يبحث الليث بقيادة مدربه الأوروغوياني جوزيه كارينيو عن تحقيق الفوز وإحراج الهلال، بينما سيقاتل لاعبو الزعيم لإسعاد جماهيرهم وتحقيق النقاط الثلاث للاقتراب خطوة من حصد بطولة دوري المحترفين.

وكان نادي الهلال تعادل في الجولة ال21 مع نادي النصر في ديربي الرياض بنتيجة هدفين لكل فريق يوم الخميس الماضي.







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