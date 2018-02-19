ما هي نتائج الهلال أمام الفرق الإيرانية؟

المواطن – مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الاستقلال الإيراني، يوم غد الثلاثاء، على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام فريق الاستقلال الإيراني وحصد أول ثلاث نقاط، خاصة أن الزعيم تعادل سلبيًّا في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا على أرضه ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

ويملك نادي الهلال سجلًا قويًّا أمام الأندية الإيرانية في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث إنه سبق ولعب أمامهم في 27 مواجهة من قبل، نجح الزعيم في تحيق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 8 مواجهات.

واستطاع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تسجيل 36 هدفًا في شباك الفرق الإيرانية، واهتُزت شباكه بـ27 هدفًا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُعد فريق بيروزي هو أكثر فريق إيراني واجهه الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث خاض الفريقان 8 مواجهات من قبل، فاز الزعيم في 3 لقاءات، وخسر مباراة، وتعادلا 4 مرات، وأحرز لاعبو الهلال 12 هدفًا، واهتُزت شباكه بـ5 أهداف.

وانتهت جميع مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا بالتعادل لتحصد جميع الفرق نقطة واحدة، ويتصدر فريق الاستقلال الإيراني الترتيب، وحل نادي الريان القطري في المركز الثاني، ثم الهلال السعودي في المركز الثالث، وتذيل الترتيب فريق العين الإماراتي.







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