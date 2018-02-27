محمد القويحص صوت المواطن والوطن .. أمينًا للعاصمة المقدسة

المواطن - يحيى العمري

أشاد السعوديون على موقع “تويتر” بالأمر الملكي القاضي بتعيين المهندس محمد القويحص أمينًا للعاصمة المقدسة.

ورحب السعوديون بالأمر الملكي الذي عين “صوت المواطن”، بحسب وصفهم في هذا المنصب، خاصةً وأن القويحص هو صاحب توصية بدل السكن لموظفي الدولة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا وملحوظًا.

وأمضى محمد القويحص ما يقارب أكثر من 11 عامًا تحت قبة الشورى في مسيرة حافلة بالمقترحات التي تعمل فارقًا وترى النور بعد تبنيها من قبل المجلس لجدارتها، حيث كانت توصية المهندس القويحص الخاصة بتوفير بدل سكن للمواطنين، والتي ذهبت من تحت القبة.

ومن أبرز المشاريع التي قدمها محمد القويحص مشروع تعديل نظام العمل، ومشروع نظام سوق العقار السعودي (نظام جديد)، ومشروع تعديل نظام الاستثمار الأجنبي (بالمشاركة)، إضافة إلى مشروع نظام الخصخصة (بالمشاركة)، مقترح تعديل رسوم الاستقدام (بالمشاركة). وتعد خدمة المواطن هي الهدف للقويحص في بعض أفكاره ومشاريعه كمشروع نظام توطين وظائف عقود التشغيل (نظام جديد)، مشروع تعديل نظام هيئة سوق المال.

وقدم محمد القويحص لأقرانه المهندسين فكرة مشروع لائحة الوظائف الهندسية (نظام جديد)، كما قدم مشروع تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية (بالمشاركة)، وكل ذلك وجد تفاعلًا شعبيًّا.

وتقلد محمد القويحص عدة مناصب ؛ ففي نفس العام الذي حصل فيه على الشهادة الجامعية في الهندسة التطبيقية الكيمائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1398هـ عمل مهندسًا في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، لينتقل بعد ذلك إلى العمل بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية في الدار السعودية للخدمات الاستشارية.

وفي عام 1404 شغل منصب مدير عام للمشاريع والصيانة بوزارة الصحة، وفي عام 1407 تقريبًا عُيِّن سفيرًا بوزارة الخارجية، وبعد نحو 10 سنوات شغل منصب مدير عام بمصلحة المياه والصرف الصحي، ثم عمل مستشارًا بالديوان الملكي لعدة أشهر قبل تعيينه عضوًا في مجلس الشورى عام 1422، ومن ثم أمينًا حاليًّا للعاصمة المقدسة.







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