محمد بن ناصر ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين من فريق دراجات اليرموك

المواطن- واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لذوي المتوفين من فريق الدراجات بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش، إثر تعرضهم لحادث مروري مساء أمس الأول بالمحافظة، نتج عنه وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين من فريق الدراجات بالنادي.

وأكد محمد بن ناصر خلال زيارة العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مقدمًا تعازي القيادة وتعازيه الشخصية لذوي أسر المتوفين، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبهم، عبر ذوو المتوفين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في أفراحهم وأحزانهم، ولسمو أمير المنطقة على مشاركته لهم في مصابهم وتقديم واجب العزاء، سائلين الله تعالى ألا يُري الجميع أي مكروه.







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