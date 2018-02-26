محمد صلاح يثير مشاجرة على تويتر بمشاركة أسطورة مانشستر يونايتد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث عبر الصحفي المخضرم بيريز مورغان عن حبه وإعجابه الشديدين بالنجم المصري، والذي يقدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق بمسيرته الكروية.

وفقًا لمجلة فوربس الأميركية، فإن الأمر بدأ عندما خرج الصحفي الإنجليزي المخضرم عبر حسابه على تويتر، ليؤكد مدى إعجابه بمحمد صلاح، واصفًا إياه بأنه أفضل من لعب في الدوري الإنجليزي منذ رحيل النجم الفرنسي تيري هنري عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، وهو الأمر الذي لاقى استهجان بعض المتابعين لمورغان على تويتر.

وجاء على رأس المنتقدين لتغريدة مورغان النجم الإنجليزي جاري نيفيل، والذي كان كابتن فريق مانشستر يونايتد لفترة طويلة من الإنجازات الكروية، والذي أكد أنه حقق العديد من الانتصارات على فريق أرسنال طيلة 20 عامًا بالملاعب، تؤهله للحكم على تغريدة مورغان، معتبرًا إياها مستفزة.

ورد نيفيل على مورغان قائلًا: “هزمت الأرسنال طيلة 20 عامًا وأستطيع أن أمتلك بعض الخبرة للتأكيد أنه “صلاح” ليس ضمن العشرة الأفضل منذ هنري، هو لاعب رائع ولكن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منذ هنري، فهذا مضحك!”.

صلاح الذي انضم لفريق ليفربول في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 50 مليون دولار لفريقه الإيطالي إيه إس روما، استطاع أن يُسطر تاريخًا كبيرًا بمنافسته على لقب هداف الدوري برفقة هاري كين نجم توتنهام وأجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي المتصدر لجدول المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وشارك صلاح في 40 مباراة بالدوري الإنجليزي في تاريخه، 13 منها مع تشيسلي في موسم 2013 – 2014، و27 أخرى مع ليفربول في موسمه الذهبي هذا العام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :