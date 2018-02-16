محمد نور وإدريس يُشيدان بإطلاق بطولة البلوت

المواطن - مروة نبيل

ما زال تفاعل نجوم كرة القدم مع خبر إطلاق بطولة البلوت التي أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تنظيمها خلال الفترة من 4 – 8 من شهر أبريل القادم موجودًا، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلّق المشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس، على إطلاق بطولة البلوت عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بشكل مميز للغاية؛ حيث استعاد ذكرياته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وربطها ببطولة البلوت التي ستنطلق قريبًا.

وكتب حمزة إدريس على بطولة البلوت عبر “تويتر”: “أفكر أشارك في بطوله البلوت بس محتار مين يكون خوي محمد نور أو الحسن اليامي أيامنا في الاتحاد كنت ما أخسر إذا لعبت مع واحد فيهم ملوك التمرير حتى في البلوت الإشارة تجيك على الطاير”.

ولم يكن حمزة إدريس الوحيد الذي علّق على بطولة البلوت؛ حيث كتب أسطورة نادي الاتحاد محمد نور عبر حسابه على “تويتر”: “البلوت لعبة شعبية محبوبة، وحينما تتبناها هيئة الرياضة بإقامة بطولة رسمية يعني ذلك أن الهيئة تولي كل الأشياء اهتمامها وتمنحها ميزة تنظيمية، ويظل البلوت لعبة للتنشيط الذهني وتنمية الذكاء”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، قد أعلنت، أمس الخميس، عن تنظيم بطولة المملكة للعبة البلوت على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل القادم؛ الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا سواء بين المواطنين أو في الوسط الرياضي.

ووجّه آل الشيخ الاتحاد للرياضات الإلكترونية والذهنية بالبدء في إعداد كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم بطولة البلوت التي تصل جوائزها إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا لبطولة البلوت التي تنطلق خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا للحساب الرسمي لهيئة الرياضة على “تويتر”.

وسيتم استقبال الراغبين في التسجيل لمنافسات بطولة البلوت عبر رابط موقع البطولة الذي سيتم الإعلان عنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم، بالإضافة للتسجيل في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ومكاتب الهيئة العامة للرياضة في مناطق المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :