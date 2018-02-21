مدير جامعة الملك خالد يزور الأطفال المعوقين بعسير ويشيد بفكرة الطفل المسؤول

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

زار الدكتور فالح بن رجا الله السلمي مدير جامعة الملك خالد، والدكتور عمر علون عقيل عميد كلية المجتمع والتعليم المستمر، والدكتور فهد البريدي رئيس قسم التربية الخاصة، والدكتور عبدالله بن علي آل كاسي عميد كلية التربية بالجامعة والأستاذ منصور بن سعيد بن سرحان مدير إدارة العلاقات العامة الجامعية مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم.

وكان في استقبالهم -ديالا- إحدى طالبات المركز وعبدالله المحسني مدير المركز، وبعض منسوبيه.

وقد تجول السلمي والوفد المرافق له في القسم التعليمي والطبي للمركز واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير المركز ومديري الأقسام عن الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين، وقد أبدى معالي الدكتور السلمي والوفد المرافق إعجابهم بما يقدم من خدمات في المركز، الذي وصفوه بأنه ربما يكون من أفضل المراكز في المنطقة إن لم يكن هو الأفضل فيما يخص الأطفال المعوقين، وقد قدَّم الدكتور السلمي للأطفال هدايا قيمة، واعداً هو ومرافقوه بأن يلتحقوا بعضوية الجمعية العمومية التي تُعَدّ من أوجه الدعم للمركز، كما تم طرح فكرة الطفل المسؤول من قِبل مدير المركز أثناء الجولة، التي تتضمن تنصيب أحد أطفال المركز مديراً للجامعة في مشهد الهدف منه إيصال رسالة بأن المعوقين باستطاعتهم أن يكونوا مسؤولين أيضاً، وأن الإعاقة لا تعيقهم عن تقديم ما يستطيعون لهذا الوطن العظيم، وقد أبدى معاليه موافقته على تدشين البرنامج من مكتبه.

من جهته قال المحسني: سعدنا اليوم بهذه الزيارة غير المستغربة من معالي مدير الجامعة والوفد المرافق له، فهم دائمو المبادرات الخيرية والإنسانية.

وأضاف المحسني: إننا نحرص ونهتم كثيراً بجامعة الملك خالد، فبالإضافة إلى الاتفاقية التي تجمعنا معهم هناك العديد من البرامج والفعاليات المستحدثة، التي نتشرف بالتعاون معهم فيها باعتبارها رائدة في العديد من المجالات.

وشكر المحسني في ختام حديثه الدكتور السلمي والوفد المرافق له على هذه الزيارة، متمنياً لهم كل الخير بما قدموه ويقدمونه للأطفال المعوقين، وعلى تلك الابتسامات التي رسموها اليوم على وجوه أطفالنا المعوقين الذين نكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام.







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