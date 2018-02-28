مذكرة تفاهم بين STC وسيسكو لتقديم خدمات الـ5G في المملكة

على هامش مشاركتهما بمؤتمر الجوال ببرشلونة، أعلنت الاتصالات السعودية STC وسيسكو عن تعاونهما لتقديم الجيل القادم من حلول الشبكة لحقبة التحول الرقمي.

وأنشأت الشركتان برنامجًا تعاونيًّا لتسريع وتيرة الابتكار في تقنيات الإرسال، عناوين الشبكات، والأتمتة والتي تهدف إلى تعزيز كفاءات شركات الاتصالات التي تلعب دورًا كبيرًا في خطط التحول في المملكة، حيث تعتبر الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في الشرق الأوسط، وهي رائدة مستقبل الاتصالات في المملكة بالتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع رقمي.

ولتحقيق تلك الأهداف فقد عمدت الاتصالات السعودية إلى نشر بنية تحتية عالمية للاتصالات في المملكة، وتطوير المواهب المحلية لبناء وتشغيل الشبكة الجديدة.

وتتميز المملكة بأن غالبية سكانها من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا.

وفي المملكة أعلى نسبة من مستخدمي تويتر ويوتيوب، وهي أكبر سوق تكنولوجي في المنطقة، وحركة استهلاك البيانات تتزايد فيها بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية بدعم من النمو في عدد مستخدمي الهاتف الجوال، الهواتف الذكية، إنترنت الأشياء، ومقاطع الفيديو، مما يزيد الطلب على الشبكة.