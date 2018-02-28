مذكرة تفاهم بين STC وسيسكو لتقديم خدمات الـ5G في المملكة

على هامش مشاركتهما بمؤتمر الجوال ببرشلونة، أعلنت الاتصالات السعودية STC وسيسكو عن تعاونهما لتقديم الجيل القادم من حلول الشبكة لحقبة التحول الرقمي.
وأنشأت الشركتان برنامجًا تعاونيًّا لتسريع وتيرة الابتكار في تقنيات الإرسال، عناوين الشبكات، والأتمتة والتي تهدف إلى تعزيز كفاءات شركات الاتصالات التي تلعب دورًا كبيرًا في خطط التحول في المملكة، حيث تعتبر الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في الشرق الأوسط، وهي رائدة مستقبل الاتصالات في المملكة بالتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع رقمي.
ولتحقيق تلك الأهداف فقد عمدت الاتصالات السعودية إلى نشر بنية تحتية عالمية للاتصالات في المملكة، وتطوير المواهب المحلية لبناء وتشغيل الشبكة الجديدة.
وتتميز المملكة بأن غالبية سكانها من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا.
وفي المملكة أعلى نسبة من مستخدمي تويتر ويوتيوب، وهي أكبر سوق تكنولوجي في المنطقة، وحركة استهلاك البيانات تتزايد فيها بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية بدعم من النمو في عدد مستخدمي الهاتف الجوال، الهواتف الذكية، إنترنت الأشياء، ومقاطع الفيديو، مما يزيد الطلب على الشبكة.
واستعدت شركة الاتصالات السعودية منذ وقت مبكر لمطالب الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تطور الخدمات والجيل الخامس وانترنت الأشياء، ويهدف البرنامج التعاوني إلى مساعدة شركة الاتصالات السعودية للاستغلال الأمثل للنفقات الرأسمالية من خلال تطبيق هندسيات جديدة على منصات جاهزة للشبكات الكبرى، في حين خفض نفقات التشغيل من خلال أتمتة الكثير من عمليات تشغيل الشبكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر الناصر، أن الشركة تهدف إلى التوسع في خدمات ذات قيمة مضافة مع الإبقاء على المكانة الرائدة لها كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم خدمات عالية الجودة في وقت قياسي، من خلال التعاون مع شركات رائدة مثل سيسكو لضمان ريادة شبكتنا في المنطقة والاستفادة من آخر ابتكارات الشبكة، ومساعدتنا على خلق فرص جديدة لتنمية المواهب المحلية، والتي تعتبر إحدى أهم الركائز الرئيسية لجهودنا المساهمة في تطوير النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات العالميين لسيسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن سيسكو تمتلك تاريخًا طويلًا والتزامًا إستراتيجيًّا تجاه شركة الاتصالات السعودية لاسيما في برنامج تسريع الرقمنة ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية والنظام البيئي المستدام للابتكار، وفق توجهات شريكنا التنموي (شركة الاتصالات السعودية) لتسريع الوصول إلى المزيد من الأتمتة والمرونة على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.
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