مشاركة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية في معرض أفد بنسخته الرابعة

المواطن - مؤيد معافا - الرياض

تشارك الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية في معرض “أفد 2018″، في نسخته الرابعة كراعٍ ألماسي يأتي بالإيمان التام بمساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي والصناعات الوطنية.

وتعد مشاركة الشركة السعودية المشاركة الرابعة في معرض أفد، حيث تتميز في هذه السنة التشكيلة الكبيرة من المنتجات التي تقوم بتقديمها، ويأتي في أهمها بحكم أن الحدث يهتم بالصناعات العسكرية.

وقدمت الشركة للزوار المنتجات التي تعمل عليها، بالتعاون مع الجهات العسكرية في وزارة الدفاع أو القوات الجوية، حيث تركز على تقديم الوجه السعودي للشركات السعودية المصنعة، وأبرز الأعمال التي تقوم عليها الشركة السعودية هي جودة المنتجات والكوادر السعودية التي تفتخر بها.







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