مصابان بإطلاق نار عشوائي في إيطاليا

المواطن - متابعة

أصيب شخصان على الأقل جراء إطلاق نار عشوائي في إحدى المدن الإيطالية.

قالت الشرطة الإيطالية: إن رجلاً فتح النارَ على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، السبت؛ ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وأورد تلفزيون “راي” الرسمي، نقلاً عن تقارير إعلامية، أن الرصاص أُطلق من سيارة كانت تتحرك في أنحاء المدينة وأن المهاجم كان يستهدف السود فيما يبدو.