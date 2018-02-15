مصادر “المواطن”: القبض على مُروعي رواد ممشى الهجرة بالكلاب

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

كشفت مصادر “المواطن” أن الجهات الأمنية ألقت القبضَ على شباب رواد ممشى الهجرة بالمدينة الذين روعوا الأُسَر في ممشى الهجرة في المدينة المنورة، بالكلاب في مشهد صادم أثار الغضب في مواقع التواصل ورواد الممشى.

ويُنتظر أن تعلن الجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة بياناً حول الواقعة.



ويوم أمس الأربعاء، روع شبابٌ الأُسَرَ في ممشى الهجرة في المدينة المنورة، بالكلاب في مشهد صادم أثار الغضب.

وأظهر مقطع فيديو ترويع الشباب للأسر بالكلاب واعتداءهم على أحد المارة بالضرب.

وطالب مغردون على “تويتر” بسرعة القبض على الفاعلين ومحاسبتهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم.

وقال محمد الأحمدي: “قطيع من الكلاب يعتدون على المارة في ممشى الهجرة في المدينة المنورة، وبغضّ النظر عن الأسباب التي نجهلها الموقف قذر في مدينة طاهرة، مثل هذه الأماكن تحتاج إلى رقابة مكثفة للحد من تواجد هذه الأشكال”.

‏أما قاسم الرحيلي فشدد على ضرورة محاسبة هؤلاء؛ حتى لا يصبح الممشى مرتعاً لمثلهم من “عاهات المدينة”.







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