مصادر “المواطن”: زين تتجه إلى تحديد يوم 28 ميلاديًّا للفواتير

المواطن - وليد الفهمي - جدة

علمت “المواطن” أن شركة زين للاتصالات تتجه إلى تحديد يوم 28 من كل شهر ميلادي موعدًا لإصدار فواتير المشتركين.

ووجهت الشركة إيميلًا أوضحت فيه أن ذلك يأتي تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتوحيد مواعيد صدور فواتير الخدمات.

ووفقًا لمعلومات “المواطن” فإن البداية سوف تكون من شهر فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن مصادر “المواطن” أكدت أن شركة الاتصالات السعودية تتجه لإصدار فواتير خدمة الاستهلاك بالتاريخ الميلادي بدلًا من التاريخ الهجري المعمول به حاليًّا.

وبحسب المصادر فإن الشركة عدلت إصدار الفواتير إلى بداية كل شهر ميلادي؛ استنادًا إلى قرار الدولة بتعديل فواتير الخدمات لتتناسب مع رواتب الموظفين.

وسيتم إصدار فواتير المشتركين بخدمات الهاتف والجوال آجلة الدفع بدءً من تاريخ 1 إلى 7 من كل شهر ميلادي.







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