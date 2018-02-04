مصادر: نظام جديد لتجريم الإعلانات المخالفة.. قريبا

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تتجه الجهات المعنية إلى تجريم المخالفات المتعلقة بإعلانات المستحضرات الطبية والدوائية والممارسات في المجال الصحي وذلك بعد تزايد المخالفات والإعلانات عنها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أكدت مصادر لـ” المواطن ” أن وزارة الصحة تتجه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاتخاذ الإجراءات الممكنة للتعامل مع مثل هذه المخالفات بموجب نظام الجرائم المعلوماتية.

يأتي ذلك بعدما رصدت الجهات المعنية ممثلة بهيئة الغذاء والدواء عدداً من البلاغات روَّج لها من قبل مستخدمي سنابشات وتويتر.







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