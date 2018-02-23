مصرع 10 أشخاص في انهيار عقار بمصر.. حصيلة أولية

المواطن - القاهرة

لقي 10 أشخاص مصرعهم مساء اليوم الخميس، إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق بأحد أحياء القاهرة.

وقالت وسائل إعلام مصرية: إن فرق الإغاثة تمكّنت من استخراج 10 جثامين حتى الآن من تحت الأنقاض، ولم يتم الوقوف على العدد النهائي للمصابين.

ودفعت هيئة الإسعاف والحماية المدنية في القاهرة بالمزيد من سياراتها لسرعة نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، فيما لم يُعرف سبب انهيار العقار.

يُذكر أن حوادث انهيار العقارات والمباني السكنية في مصر تكرّرت خلال الفترة الأخيرة، حيث توجد مبانٍ كثيرة آيلة للسقوط بسبب تراخٍ في تطبيق معايير البناء.







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