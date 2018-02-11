مصرع 4 أشخاص بينهم 2 تفحما في حادث مروع بقيا الطائف

المواطن - حسن الغامدي - الطائف

لقي 4 أشخاص مصرعهم في احتراق مركبتين في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، مساء أمس السبت؛ بسبب حادث تصادم بشع.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف، مساء أمس السبت، بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم وقع بين مركبتين، وذلك في قيا جنوب الطائف باتجاه الطائف، مما خلّف وراءه تلفيات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجهت 4 فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع وفرقة نقل غير إسعافي من مركز قيا بقيادة القائد الميداني خالد معيض الحارثي، وعند وصول أول فرقة بواقع استجابة 4 دقائق وإعطاء صورة أولية لوحظ أن إحدى المركبات مشتعلة بالنار وبداخلها شخصان تفحمت أجسادهما إثر الحريق المندلع بالمركبة، فيما كان هناك حالة وفاة بالمركبة الأخرى وحالة خطيرة نقلت عن طريق الفرقة الإسعافية للمستشفى، وعند وصولها انتقلت إلى رحمة الله.

وأشار إلى أنه تم نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر بقيا إلى مستشفى قيا العام ليصبح إجمالي الحالات أربع وفيات.







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