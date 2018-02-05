مصر: إيقاف نجل سامي عنان عن العمل بسبب فيسبوك

المواطن- القاهرة

أكدت أكاديمية النقل البحري بالإسكندرية إيقاف سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان، وإحالته للتحقيق بسبب قيامه بنشر آراء وتعليقات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية، معتز خميس، أن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية أمر ‏بالتحقيق مع سمير سامي عنان الذي يعمل موظفًا بالشؤون العربية بالأكاديمية، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معه مساء أمس الأحد، حيث تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة المساءلة في الأكاديمية.

ونشر نجل عنان بعض التفاصيل الخاصة بقضية والده الذي أحيل للتحقيق العسكري بسبب مخالفات قانونية، منها إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استعداده لها، وتضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب.







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