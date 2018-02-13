مصر تسمح لأول مرة للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي

المواطن- القاهرة

قررت مصر السماح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونًا لإنشاء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، تسمى “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، وتأمل الحكومة بأن تجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.

وتجعل اللائحة التنفيذية، التي صدرت الثلاثاء، القانون نافذًا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتحاول مصر أن تصبح مركزًا إقليميًّا لتجارة الغاز الطبيعي المسال، بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018.

ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر.







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