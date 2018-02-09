مصر .. مقتل 3 إرهابيين والقبض على 14 خططوا لهجمات على المنشآت الحيوية

المواطن ـ القاهرة:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط 14 من عناصر تنظيم حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وبحوزتهم عبوات تفجيرية وبنادق آلية.

وأكّدت الوزارة، مقتل 3 آخرين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك قبل تنفيذ عمليات عدائية تجاه المنشآت والمرافق المهمة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، أنه “تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة بعدة محافظات، ومداهمة أوكار اختبائهم، مما أسفر عن ضبط 14 منهم ومصرع ثلاثة عناصر منهم، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :