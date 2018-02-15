مقترح من مستشار قانوني يُضاعف إنجازات المحاكم ويوفر الوقت

المواطن- عبدالرحمن دياب

اقترح المستشار القانوني، ياسر البلوي، أن تسمح وزارة العدل للمترافعين برفع مذكراتهم القضائية عبر النظام الإلكتروني وتحضير أنفسهم للجلسات أو الاعتذار.

ولفت البلوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن وزارة العدل لو سمحت بذلك فأنه واثق من أن المحاكم ستتضاعف إنجازاتها وستوفر على القضاة وقتاً هائلاً.

وتابع المستشار القانوني: “ربما لا يقل عن 70% من الوقت الضائع في التحضيرات وتحرير الدعاوى وملاحقة الموظفين”.

ورأى البلوي أيضاً أن: “من المهم على وزارة العدل أن تحمي القطاعات المخصصة لتكون ذات نفع للراغبين في الإسهام فيه كقطاع التوثيق مثلاً.. لا أن تتسرب الخدمات لجهات أخرى غير قطاع التوثيق توثيق الشركات مثلاً”.







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