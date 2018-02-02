مقتل وزير باكستاني وزوجته بالرصاص في منزلهما

المواطن- واس

أعلن مسؤولون باكستانيون عن العثور على جثمان وزير التخطيط والتطوير في حكومة إقليم السند، مير هزار خان بجراني، مع جثمان زوجته اليوم في منزلهما بمدينة كراتشي عاصمة إقليم السند.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية “أنه سُمع دوي إطلاق نار من غرفة الوزير”، وبعد ذلك تم العثور على جثة الوزير مع جثة زوجته وعليهما آثار إطلاق النار.

وأكدت الشرطة الباكستانية مقتل الوزير بعيار ناري في رأسه، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى لإخضاعهما للطب العدلي.

وأضافت أنه تم البدء بإجراء التحقيق اللازم للكشف عن ملابسات الحادثة.







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