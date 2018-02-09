مقتل 3 إرهابيين من حركة حسم بنيران الشرطة المصرية

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 عناصر إرهابية من حركة حسم، المصنفة جماعة إرهابية منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وقال بيان وزارة الداخلية المصرية: إن قطاع الأمن الوطني رصد صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة حسم، إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية؛ لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.

وأضاف بيان الداخلية أنه تم القبض على 14 عنصرًا من حركة حسم، فيما تحصن بعضهم في إحدى العمارات السكنية تحت الإنشاء في القاهرة واتخذوها وكرًا للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، حيث تم مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النار معهم؛ مما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر، وعُثر بحوزتهم على عدد (3) بندقية آلية- (3) خزينة من ذات العيار- كمية من الذخيرة.







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