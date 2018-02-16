ملتقى الدعاة يشيد بجهود المملكة لنشر الوسطية والاعتدال

المواطن - واس

أشاد عدد من الدعاة والعلماء بجمهورية إندونيسيا, بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لنشر الإسلام الوسطي المعتدل بجميع مؤسسات الدولة, وما يبذل من جهود لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وثمن الدعاة جهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, داعين الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها ومكانتها الكبرى في قلوب المسلمين.

جاء ذلك في اختتام أعمال ملتقى الدعاة في إندونيسيا أمس، الذي تنظمه الملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية بإندونيسيا, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي, والملحق الديني في سفارة المملكة بإندونيسيا سعد بن حسين النماسي, وعدد من منسوبي الملحقية .

وجرى خلال الملتقى, مناقشة عدد من قضايا الدعوة الإسلامية والمستجدات على الساحة الدعوية ووضع الحلول المناسبة لكثير من المعوقات.

وقدم الدعاة الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ, لحرصه على متابعة سير الأعمال الدعوية في الملحقية الدينينة في سفارة المملكة بإندونيسيا







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