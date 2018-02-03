منافسة شرسة ونارية على ترتيب الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعة

يزداد الصراع وبقوة على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت من الجولة الـ26.

وأقيمت اليوم 7 مباريات في إطار لقاءات الدوري الإنجليزي، حيث تنافس 14 ناديًا من أجل تحسين مراكزهم في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على مركزه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، رغم تعادله مع نادي بيرنلي بهدف لكل فريق.

أما نادي مانشستر يونايتد فواصل مطاردة جاره مانشستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي هيدرسفيلد تاون بثنائية دون رد.

أما فريق ويست بروميتش آلبيون فساءت أوضاعه في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد خسارته من نادي ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين.

أما النتيجة الأكبر في مباريات اليوم هي فوز أرسنال على نادي إيفرتون بخماسية مقابل هدف ليتحسن ترتيب الدوري الإنجليزي بالنسبة لفريق الجانرز.

ويرغب مانشستر سيتي في الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب مع نهاية الموسم الحالي.

ويريد بيب جوارديولا الفوز بلقب البريميرليج مع مانشستر سيتي، خاصة أن السيتزنس يحافظ على صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تحسين مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفوزه على نادي توتنهام هوتسبير غدًا.

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة وبفارق 19 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما نادي توتنهام فيتواجد في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

وبعد فوز أرسنال الكبير على إيفرتون بخماسية مقابل هدف، أصبح رصيد الجانرز 45 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 31 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نادي تشيلسي فقد فرصة في المنافسة على لقب البريميرليج، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 50 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.







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