من حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي ؟

المواطن - محمد سمعة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في إطار لقاءات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر طاقم حكام مباراة الفيحاء والقادسية والذي جاء مكونًا من ” الأسترالي جاريد جيليت، الحكم المساعد أنطون شيتين، الحكم المساعد أشلي بيتشام، الحكم الرابع محمد القرني”.

بينما سيكون طاقم حكام مباراة الشباب والرائد مكونًا من ” الإماراتي يعقوب الحمادي، الحكم المساعد محمد أحمد يوسف، الحكم المساعد زايد كمال دواود، الحكم الرابع سامي الجريس”.

بينما سيكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد مكونًا من ” المجري فيكتور كاساي، الحكم المساعد جورجي رينج، الحكم المساعد فينسل توث، الحكم الرابع ماجد الشمراني”.

بينما سيكون طاقم تحكيم مباراة الهلال والباطن مكونًا من ” الإسباني كارلوس جراندي، الحكم المساعد خوان كارلوس خيمينيز، الحكم المساعد أبراهام ألفاريز كانتون، الحكم الرابع محمد الهويش”.







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