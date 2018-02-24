من هما الفائزان بسيارتي هيئة الرياضة في مباراة الاتحاد والشباب؟

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الاتحاد والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم فوز اثنين من الجماهير بسيارتين من هيئة الرياضة تكريمًا لحضورهما إلى المباراة.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في موقع تويتر أن كلًّا من” فارس حسن مغربي ونواف سعد الغامدي” فازا بسيارتين من هيئة الرياضة بعد حضورهما إلى مباراة الاتحاد والشباب.

وكانت مباراة الاتحاد والشباب أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وانتهت بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف واحد.

يُذكر أن مباراة الاتحاد والشباب شهدت حضور كل من محمد نور نجم العميد السابق ونواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد القادم؛ لدعم العميد في مباراته القوية أمام الليث.

يسعى الاتحاد للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين بعد فقدان فرصته في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.







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