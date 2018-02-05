مهاجم يرتدي كفناً يُطلق النار بمحيط مقر الرئاسة الإيرانية

المواطن - متابعة

أفادت مصادر مطلعة بأن محيط مقر الرئاسة الإيرانية شهد إطلاق نار إثر محاولة شخص يحمل ساطوراً عبور حاجز أمني.

وأضافت المصادر أن المهاجم (35 عاماً) الذي كان يحمل ساطوراً اجتاز الحاجز الأمني الثاني في مقر الرئاسة، ولم يكترث لتحذيرات رجال الأمن؛ ما اضطرهم لإطلاق النار تجاهه، بعد أن تسبب بإصابات في صفوف قوى الأمن في مقر الرئاسة، حيث كان المهاجم يرتدي كفناً.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية: إن رجال الأمن أصابوا المهاجم بجروح إثر إطلاق النار عليه، والتحقيقات جارية لمعرفة هويته ودوافعه، وفقاً لروسيا اليوم.

ويأتي هذا الهجوم قبل يوم واحد من عقد الرئيس حسن روحاني مؤتمراً صحفياً في المقر ذاته.







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