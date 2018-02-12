موبايلي تفوز في مزاد الترددات وتستحوذ على نطاق ترددي يعزِّز من قدرة شبكتها

المواطن- الرياض

فازت شركة اتحاد اتصالات موبايليفي مزاد الترددات الذي طرح مطلع الأسبوع الحالي وذلك ضمن خطة الشركة في رفع قدرات شبكتها بسرعات إنترنت تضاهي آداء الشبكات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمكنت الشركة من الاستحواذ على 2×10 ميجاهيرتز من النطاق الترددي 800 ميجاهيرتز والذي يعتبر طيفًا تردديًّا يعملُ على زيادة مدى التغطية وكفاءة الوصول للمناطق النائية و ايضا يمهد الحصول عليه لجاهزية الشركة لتقديم خدمات الجيل الخامس لاحقا.

وكذلك تم الاستحواذ على 2×5 ميجاهيرتز في النطاق الترددي 1800 ميجاهيرتز والذي يعدُّ الأفضل في تقديم سرعات الإنترنت ونسبة الانتشار العالية ضمن أجهزة المستخدمين حول العالم.

وتعليقًا على ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة قائلًا “إن الترددات الجديدة ستمكن موبايلي من زيادة سعة وقدرة شبكتها بالإضافة إلى تحسين تجربة عملائها واحتواء نفقاتها الرأسمالية المستقبلية”

وأضاف الرئيس التنفيذي ” إن الحصول على هذه الترددات سيتيح للشركة مواكبة الاستخدام المتزايد للبيانات، ورفع مستوى آداء الخدمات المقدمة لمستخدمي الشبكة وتحسين تجربة عملائنا، كما تجعل الشركة قادرةً على تقديم خدماتِ ما قبل الجيل الخامس وكذلك خدمات الجيل الخامس حسب خطط الشركة، وذلك بما يتماشى مع مشروع موبايلي لتحديث الشبكة ويعتبر جزءًا رئيسيًا من استراتيجية RISE المتناغمة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030″.

وفي هذا الصدد تشكر موبايلي الجهات التنظيمية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطرح هذه الترددات للمزايدة ولجهودهما المستمرة في تطوير قطاع الاتصالات وتطوير البنية التحية الرقمية للمملكة.







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