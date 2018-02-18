نادي الاتحاد يحقق رقمًا سلبيًا بعد تعادله مع الفتح

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الاتحاد أداءً سلبياً في مباراته بالأمس ضد نادي الفتح في إطار لقاءات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتعادل نادي الاتحاد مع فريق الفتح بدون أهداف لتكون ثالث مباراة على التوالي للعميد يتعادل فيها ويفشل كذلك في التسجيل في مرمى الخصوم، بعد التعادل السلبي مع الأهلي والقادسية في الجولتين الماضيتين.

وأبدت جماهير نادي الاتحاد قلقها على أداء الفريق في الموسم الحالي، خاصة أن العميد لا يزال بعيداً عن مراكز المربع الذهبي والمؤهلة إلى إحدى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

ولم يركز نادي الاتحاد على الفرص الهجومية والتي أتيحت له في مباراته أمام الفتح، كذلك أهدر أحمد العكايشي، لاعب العميد، فرصة إحراز هدف بعد إهداره ركلة الجزاء في المباراة.

ويواصل نادي الاتحاد تقديمه لنتائج سلبية في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد العميد في المركز الخامس في المسابقة برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر صاحب المركز الرابع.

يذكر أن أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتحاد سجل 9 أهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، انتقد أحمد العكايشي مهاجم نادي الاتحاد بعد إهداره للفرص وركلة جزاء في لقاء الفتح، حيث قال عنه: العكايشي ليه ما يوحشنا؟!.

يذكر أن نادي الاتحاد سيخوض مباراته المقبلة في الجولة ال23 من دوري المحترفين ضد نادي الشباب يوم 3 مارس المقبل.

وسيجتهد نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا لتحقيق الفوز على الليث من أجل مصالحة الجماهير.

يلعب في صفوف نادي الاتحاد اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، والذي انضم إلى صفوف العميد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري قبل موسمين.

سبق وأن حصل نادي الاتحاد على لقب دوري أبطال آسيا في عام 2005 وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في اليابان في ذلك الوقت.







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