نبوءة سفاح فلوريدا التي تجاهلها FBI

المواطن - متابعة

سأكون راميًا محترفًا في المدرسة .. بهذه العبارة علق المراهق الأميركي نيكولاس كروز، في مقطع فيديو عبر يوتيوب إلا أن FBI تجاهل هذا التحذير.

نيكولاس كروز احترف الرماية ودخل إحدى المدارس الثانوية جنوب فلوريدا وقام بإطلاق النار فأسقط 17 قتيلًا ثم لاذ بالهرب مستغلاً الزحام والفزع الذي حدث بعد الجريمة.

نيكولاس كروز تجول في الأسواق ودخل مركزين للتسوق واستمتع بمشاهدة دموع أهالي الضحايا لمدة ساعة حتى تم القبض عليه في وقت لاحق.

واعترف سفاح فلوريدا بجريمته فيما أمرت القاضية بحبسه وعدم السماح بالإفراج عنه بكفالة مالية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي “إف.بي.آي” إنه تلقى في سبتمبر 2017، معلومات سرية عن رسالة على الإنترنت جاء فيها “سأكون راميًا محترفًا في المدرسة”.

وأفادت السلطات الأميركية بأنه كان يمكن وقف هذه الجريمة البشعة لو أنه تم التعامل مع هذا التعليق بجدية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن التعليق المذكور ورد في مقطع فيديو روّجه شخص آخر على يوتيوب، وأن صاحب التعليق حمل اسم نيكولاس كروز ويعتقد أنه هو نفسه الموقوف بتهمة إطلاق الرصاص في مدرسة فلوريدا .

ووجهت المحكمة 17 تهمة بالقتل العمد للمراهق الذي لم يتجاوز العشرين عامًا.







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