هادي: الحديدة في طريقها للخلاص من براثن الانقلابيين المدعومين من إيران

المواطن - واس

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن محافظة الحديدة الساحلية في طريقها للتحرير والتخلص من براثن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي مع قائد المقاومة التهامية، عبدالرحمن حجر، أن إقامة اليمن الاتحادي واستعادة الدولة خيار لا رجعة عنه مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

وأشار الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن تضحيات اليمنيين لن تذهب هدرًا، وسيتم القضاء على الميليشيا بتكاتف أبناء اليمن الأحرار، وبدعم سخي من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأطلع قائد المقاومة من جهته، الرئيس اليمني على الانتصارات في جبهة الساحل الغربي اليمني، ودور المقاومة في مساندة الجيش لمواجهة الميليشيا المدعومة من إيران.







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