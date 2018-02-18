هذان اللاعبان الأكثر إحرازًا للأهداف بعد نهاية الجولة ال22

المواطن - محمد سمعه

شهدت الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تألقاً تهديفياً من البرازيلي روجيريو كوتينيو نجم نادي الفيصلي، ومواطنه جورج بيريرا دا سيلفا مهاجم نادي الباطن.

وكان كوتينيو قد سجل هدفين لنادي الفيصلي في مباراة أحد، حيث تمكن الأول من تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى المركز الثالث بفضل تألق كوتينيو.

أما المهاجم البرازيلي بيريرا دا سيلفا فنجح في تسجيل هدفين غاية في الأهمية للباطن في مباراة النصر، حيث قاد فريقه لتحقيق 3 نقاط مهمة على حساب العالمي.

سجل جورج بيريرا دا سيلفا في الدوري السعودي بالموسم الحالي 7 أهداف، بينما سجل روجيريو كوتينيو ستة أهداف حتى الآن.

يتواجد نادي الفيصلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نادي الباطن في المركز العاشر في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 24 نقطة.

سيخوض الفيصلي مباراته المقبلة في الجولة ال23 من الدوري السعودي أمام نادي الهلال، بينما سيخوض الباطن مباراة قوية ضد نادي القادسية.







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