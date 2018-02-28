هذا ما يحدث بعد قبول الاعتراض في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء الذي يلي قبول الاعتراض على عدم الأهلية في برنامج حساب المواطن.

وقال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج ردًا على سؤال أحد المواطنين تم قبول اعتراضه إنه سيتم صرف الدعم المستحق بأثر رجعي وسيتم إعادة دراسة الأهلية من جديد وستعلن نتيجة الأهلية في دورة الدفع القادمة.

وخصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.







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