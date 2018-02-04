هذه أبرز أرقام وإحصائيات مباراة الهلال والباطن

المواطن - محمد سمعة

سيواجه نادي الهلال منافسه نادي الباطن اليوم في إطار لقاءات الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري المحترفين.

وتقابل الهلال مع الباطن في 3 مباريات ببطولة الدوري السعودي حيث نجح الزعيم في الفوز في جميع المباريات.

وسجل الهلال في مرمى الباطن 6 أهداف، بينما سجل الباطن هدفا واحدا في مرمى الزعيم.

وكان لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري انتهى بفوز الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

حيث استحوذ الهلال على الكرة بنسبة 68%، مقابل استحواذ الباطن على 32%.

وسدد الباطن على مرمى الهلال 5 مرات، بينما سدد الهلال 4 مرات.

وبلغت دقة تمرير نادي الهلال حوالي 85%، بينما بلغت دقة تمريرات لاعبي الباطن 67%.







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