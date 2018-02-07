هذه الأندية حققت أفضل النتائج في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

تمكنت 4 أندية فقط في آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي من تحقيق نتائج إيجابية.

ونجح نادي الهلال في تحقيق التعادل مع نادي الاتحاد في الجولة الـ17، بجانب الفوز على نادي الرائد والفوز على الباطن في الجولتين الـ19 والـ20.

ويتواجد الهلال في صدارة دوري المحترفين برصيد 42 نقطة في الفترة الحالية.

أما ثاني الفرق تحقيقًا للنتائج الإيجابية فهو النادي الأهلي والذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

حقق الراقي الفوز في الجولتين الـ17 والـ19 على حساب ناديي الباطن والشباب، وتعادل في الجولة الـ20 مع نادي الاتحاد.

أما ثالث الفرق فهو نادي التعاون والذي يتواجد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وكان التعاون تعادل مع الرائد في الجولة الـ17 وفاز في الجولتين الـ19 والـ20 على ناديي النصر والفيصلي.

أما رابع الفرق فهو نادي الفيحاء والمتواجد حاليًا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وكان الفيحاء فاز على النصر في الجولة الـ17 وتعادل في الجولة الـ19 مع نادي الفيصلي وفاز في الجولة الـ20 على نادي القادسية.







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