هذه المشكلة تواجه النصر بعد خسارته من التعاون

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي النصر للخسارة في الجولة ال19 من نادي التعاون بنتيجة هدف دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

وتسببت خسارة النصر في إقالة المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس من تدريب العالمي مع تعيين المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش.

وأصبح نادي النصر مُطالب بتحقيق الفوز في الجولة ال20، عندما يواجه فريق أُحد بعد غد السبت.

ويواجه النصر مشكلة كبرى حيث اذا استمر في التعرض للخسارة وفقدان النقاط فقد يبتعد العالمي عن المربع الذهبي والمؤهل إلى إحدى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

وكان النصر تعرض مع الجزائري عبد المؤمن جابو على سبيل الإعارة من وفاق سطيف الجزائري.

كما نجح العالمي كذلك في التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي من صفوف الترجي التونسي.







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