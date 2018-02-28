هذه فائدة معسكر الأخضر في جدة

المواطن – مروة نبيل

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، مدير المنتخب الوطني الأول، عمر باخشوين، عن الفوائد التي حققها معسكر الأخضر في جدة، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا.

وأكد باخشوين أن معسكر الأخضر في جدة كانت مرحلة جيدة ومفيدة للجهاز الفني الذي وقف على مستويات اللاعبين عن قُرب، وذلك وفقًا للتصريحات التي نقلها حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ووجه مدير المنتخب السعودي الأول، الشكر إلى لاعبي الأخضر على الانضباط العالي، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، مُتمنيًا التوفيق للمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة من رحلة إعداده لكأس العالم 2018.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على جاهزية الأخضر لخوض المواجهة الودية أمام نظيره العراقي، يوم غد الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي، وأثنى على مبادرة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، وجهوده لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقبل مباراة الغد، تقابل منتخبا السعودية والعراق في 32 مباراة من قبل في كافة البطولات، نجح الأخضر في تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وهُزم في 14 لقاء، في حين انتهت 8 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وخاض المنتخب السعودي قبل مواجهة العراق مباراة ودية أمام مولدوفا، مساء أمس الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد.







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