هكذا علق السبهان على مباراة السعودية والعراق

المواطن – عبدالناصر سيد

وصف ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية، المباراة الودية لكرة القدم والتي تجمع بين منتخبي السعودية والعراق على ملعب “جذع النخلة” بمدينة البصرة بأنها انتصار للعروبة والوطنية.

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال السبهان أنه السعودية والعراق واحد، وانتصار للعروبة والوطنية.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره العراقي وديًا في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا العام الجاري.

ويلعب المنتخب السعودي في المونديال في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه منتخبات مصر وأورجواي وروسيا المستضيفة.







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