هل تشرب القليل من الماء؟ ستعاني من هذه الأعراض

المواطن - متابعة

الماء سر الحياة على كوكب الأرض، وقلة شرب القدر الكافي من المياه تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

وفي هذا السياق أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن الماء يتمتع بأهمية كبرى للجسم، ليس فقط لأنه يشكل نحو 70% منه، بل أيضاً لأنه يلعب دوراً محورياً لإتمام عملية الأيض.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن الاستدلال على قلة شرب الماء من خلال بعض العلامات، مثل التعب والصداع وضعف التركيز وسرعة ضربات القلب وجفاف البشرة والإمساك.

كما يمكن الاستدلال على افتقار الجسم للماء من خلال لون البول، فاللون الأصفر الداكن أو درجات البني تُعَدّ علامات على قلة شرب الماء، في حين يشير اللون الأصفر الفاتح إلى أن كل شيء على ما يرام.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية ينبغي الإكثار من شرب الماء والسوائل غير المحلاة بالسكر، بالإضافة إلى تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء، كالبطيخ والخيار.







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