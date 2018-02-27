هل يرحل عبدالله السعيد للدوري السعودي؟

المواطن - عبدالناصر سيد

تراقب الأندية السعودية من بعيد الأزمة المتفاقمة حاليًّا بين مسؤولي النادي الأهلي المصري ولاعب الفريق الكروي عبدالله السعيد للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ولم يتمكن مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب من الحصول على موافقة السعيد بشأن تجديد عقده مع الفارس الأحمر، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويصبح من حقه الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون قيد أو شرط.

وتتمثل الأزمة المتفاقمة بين مسؤولي الأهلي والسعيد في رغبة اللاعب الحصول على مليون دولار نظير البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة عامين مقبلين، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل مجلس الإدارة نظرًا للمغالاة في المطالب المالية من قبل اللاعب ذاته.

وفي حالة تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود، فإن الدوري السعودي سيكون محطته المقبلة، خاصة وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف في السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري تمسكت باللاعب ورفضت التفريط فيه بسهولة.

وتنتظر الأندية السعودية الحصول على الضوء الأخضر للتصارع فيما بينها للظفر بخدمات السعيد، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة فعلية في خوض تجربة الاحتراف بالدوري السعودي.

ويسعى السعيد لأن يسير على درب العديد من اللاعبين المصريين الذين تمكنوا من خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي على غرار عصام الحضري ومصطفى فتحي وعماد متعب في التعاون، ومؤمن زكريا في أهلي جدة، ومحمود عبدالمنعم كهربا في اتحاد جدة.

وشملت القائمة أيضًا محمود عبدالرازق شيكابالا المحترف في الرائد، وأحمد الشيخ وحسين السيد في الاتفاق، ومحمد عبدالشافي في الفتح.







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