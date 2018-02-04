هنا الرابط البديل لدخول نظام فارس

المواطن - الرياض

كشفت قناة فارس على تليجرام عن اعتماد رابط جديد للدخول إلى نظام فارس على الإنترنت

ونوهت القناة إلى أنه سيتم الغاء رابط نظام فارس القديم وإتاحة الدخول عبر الرابط الجديد.

وللدخول إلى نظام فارس عبر الرابط الجديد اضغط( هنا)

ولفتت القناة إلى أن التغيير سيتطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف يوم الخميس 8/2/2018 بداية من الساعة 3 عصرا.

والمعروف أن نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم أو الإداري) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

يتيح نظام فارس الخدمة الذاتية العديدَ من الخدمات على النحو التالي: (طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد).

كما يتيح نظام الخدمة الذاتية لنظام فارس إمكانية الاستعلام عن كشف الراتب، والبيانات الأساسية للموظف، وبيان السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام، وبيان الانتدابات.







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