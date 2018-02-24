هنا الموعد الجديد لمباراة القادسية والفيصلي في كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراة القادسية والفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن مباراة القادسية والفيصلي ستقام غدًا الأحد في تمام الـ6:20 مساء بتوقيت المملكة بدلًا من الساعة الثامنة مساء لظروف الطيران.

ويُذكر أن مباريات دور ربع نهائي كأس الملك كانت قد بدأت من أمس الأول الخميس بمباراة النصر والباطن التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ليودع النصر بطولة كأس خادم الحرمين.

أما المباراة الثانية فكانت أقيمت بالأمس وانتهت بفوز الاتحاد على الشباب بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تُقام اليوم مباراة الأهلي والفيحاء في إطار لقاءات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مدينة المجمعة.







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