هنا تشكيل التعاون لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي التعاون، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيصلي في الجولة ال20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وجاء تشكيل فريق التعاون مكونًا من:

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

في خط الدفاع: العثيان، ماتشادو ، جفين البيشي، إبراهيم الزبيدي.

في خط الوسط: ريان الموسى، سيدرك أميسي، عبد المجيد السواط.

في خط الهجوم: سعيد الدوسري، أدريان بوبا، عماد متعب.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

سلطان الغامدي، عبد الرحمن خير الله ، عبدالله الشمري، عبد المجيد الرويلي، عبد الفتاح آدم، إبراهيم البركة، إبراهيم العتيبي، عبد العزيز المغير، جهاد الحسين.







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