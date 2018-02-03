هنا تشكيل الفيصلي لمواجهة التعاون بدوري المحترفين

المواطن - الرياض

أعلن فوك راسوفيتش، المدير لنادي الفيصلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة التعاون في الجولة ال20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عبر تويتر، تشكيل الفيصلي والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، إيجور روسي، عمر عبد العزيز، لويز جوستافو.

في خط الوسط: كوتينيو، إسلام سراج، حمدآل منصور،محمد أبو سبعان.

في خط الهجوم: خالم هايلاند، سلطان الدعيع.

بينما جاءت قائمة الاحتياطيين مكونة من:

إبراهيم زايد، إيفسون باتريسيو، وسام السويد، منصور حمزي، جمعان الدوسري، فهد حمد محمد، سلطان مندش، صالح جمعة.

يذكر أن نادي الفيصلي تعادل في الجولة ال19 مع نادي الفيحاء بنتيجة هدفين لكل فريق يوم الاثنين الماضي.







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