هنا تشكيل مباراة الاتفاق والفيحاء

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب سعد الشهري، المدير الفني لنادي الاتفاق، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الفيحاء في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر تشكيل الاتفاق والذي جاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي.

في خط الدفاع: عمر السنين، علي هزازي، أحمد إبراهيم خلف، حسين السيد.

في خط الوسط: محمد مرزوق الكويكبي، أحمد الشيخ، ليبان عبدي، سعد آل خيري.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، حامد الغامدي.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

أحمد الكسار، حسن الحبيب، أسامة الخلف، أسامة السليم، يوسف السالم، طلال مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد الصيعري، سعد السلولي.

أما تشكيل نادي الفيحاء فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى : عبد الرحمن دغريري.

في خط الدفاع: إيميليو إيزاجوير، سامي الخيبري، عبدالله المطيري.

في خط الوسط: عبدالله السالم، حسن جعفري، عبدالله كنو، نواف الصبحي.

في خط الهجوم: روني فيرنانديز، دانيلو أسبريلا، ألكساندروس تزيوليس.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من: مسلم آل فريج، ضيف الله القرني، عبدالإله الفهد، أحمد عماد الدين، عبد العزيز مجرشي، أحمد بامسعود، أحمد الزين، جوناثان جوميز، فهد الجهني.







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