هنا تشكيل مباراة الشباب والفتح

المواطن - محمد سمعه

كشف الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني لنادي الشباب، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفتح في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على تويتر تشكيل الشباب والذي جاء مكوناً من:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

في خط الدفاع: فهد غازي، محمد سالم، عبدالله الفهد، علي مجرشي.

في خط الوسط: أوبيلا، هتان باهبري، عبدالله الخيبري، عمرو بركات.

في خط الهجوم: تركي العمار، ناصر الشمراني.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

عبدالله السديري، عبدالوهاب جعفر، أحمد عطيف، سعود كريري، جمعان الدوسري، مؤيد اللافي، ناصر العمران.

أما تشكيل نادي الفتح فجاء مكوناً من:

في حراسة المرمى: علي المزيدي.

في خط الدفاع: عبدالله مبارك، محمد عبدالشافي، عبدالقادر الوسلاتي، محمد الفهيد.

في خط الوسط: إبراهيم الشنيحي، ساندرو مانويل، علي الزقعان، محمد أمان.

في خط الهجوم: ماجد هزازي، جواو بيدرو.

وجاءت قائمة الاحتياطيين لفريق الفتح مكونة من:

عبدالله العويشير، عبدالعزيز مجرشي، أحمد الناظري، حمد الجهيم، عبدالله العمار، محمد السعيد، محمد المجحد، سالم النجزاني، عبدالله اليوسف.







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