هنا تشكيل مباراة الفيحاء والقادسية

المواطن - الرياض

أعلن المدرب جوستافو كوستاس المدير الفني لنادي الفيحاء عن تشكيل فريقه لمواجهة القادسية في إطار لقاءات الجولة الـ20 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر تشكيل الفيحاء والذي جاء مكونًا من :

في حراسة المرمى: عبد الرحمن دغريري.

في خط الدفاع: محمد البقعاوي، عبدالله المطيري، إيميلو إيزاجوير، عبدالله السالم.

في خط الوسط: عبد الإله الفهد، حسن جعفري، نواف الصبحي، ألكساندروس تزيوليس.

في خط الهجوم: روني فيرنانديز، دانيلو أسبريلا.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من :

فهد الشمري، ضيف الله القرني، أحمد عماد الدين، عبد العزيز مجرشي، أحمد بامسعود، أحمد الزين، جوناثان جوميز، نايف عبدلي، فهد الجهني.

وجاء تشكيل القادسية مكونًا من :

في حراسة المرمى: فيصل مسرحي.

في خط الدفاع: عبد المحسن فلاتة، محمد خبراني، بيسمارك فيريرا، ياسين برناوي.

في خط الوسط: إبراهيم شعيل، هيرفي جاي، إلتون جوزيه.

في خط الهجوم: ستانلي، باولو سيرجيو، نايف هزازي.

أما قائمة الاحتياطيين لنادي القادسية فجاءت مكونة من :

عبد العزيز الشهري، أحمد كرنشي، وسام وهيب، فواز فلاتة، عبد الرحمن القرني، حمد الجيزاني، وليد الشنقيطي، مازن أبو شراره، حاتم بلال.







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