هنا تفاصيل مشاريع هيئة الرياضة القادمة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت هيئة الرياضة عن توقيع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على اتفاقية مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد رئيس شركة جوهرة الوسطى لإقامة مشاريع رياضية خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر أن الاتفاقية تتضمن إنشاء 3 صالات للبولينج والبلياردو في كل من الرياض وجدة والدمام، كما تضمنت كذلك إنشاء ساحة خاصة لممارسة رياضة السيارات” الدرافت”.

كما سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مشاريع رياضية أخرى.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطط النوعية والتي تسعى هيئة الرياضة إلى تنفيذها على أرض الواقع من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.

وكان تركي آل الشيخ أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر عن إقامة مشاريع رياضية خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد شباب الوطن وجميع محبي الرياضة.







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